Pençe operasyonları sürüyor: 44 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Şırnak’a gitti.

Irak'ın kuzeyine ilk ziyaret

Bakan Akar ve Komutanlar 2'nci Hudut Bölük Komutanlığının Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesini ziyaret etti.

Bakan olduktan sonra Irak'ın kuzeyine ilk kez ziyaret gerçekleştiren Akar, birliğin şeref defterini imzaladı.

Bakan Akar, Bölük Komutanı’na Türk Bayrağını teslim etti. Üs bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Akar'a, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk tarafından bu bölgede icra edilen Pençe-Şimşek operasyonuyla ilgili brifing verildi.

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Mehmetçikle iftar yaptı.

Bu habere tepkiniz:



02/05/2021 14:49