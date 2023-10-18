Pendikspor'da teknik direktörlüğe Portekizli Ivo Vieira getirildi

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18/10/2023

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Pendikspor'da teknik direktörlüğe Portekizli Ivo Vieira getirildi

Pendikspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

İstanbul ekibi, geçen hafta teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırmıştı.

Ivo Vieira, son olarak Brezilya ekibi Cuiaba'da görev yapmıştı.

18/10/2023 10:02
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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