Pendikspor'dan hakeme tepki

Pendikspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçındaki hakem yönetimine tepki gösterdi.

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11/03/2024

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Pendikspor'dan hakeme tepki

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medyadaki hesabından yapılan paylaşımdaki fotoğrafta tiyatro perdesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu logosu ve "2023-2024 sezonu oyunlar kapalı gişe devam ediyor." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, tarafsızlık kelimesinin sözlük anlamı yazılarak, "Senaryonuz işlemeye devam ediyor, lig sonunda amaçladığınız finali oynatmak için elinizden geleni yapmaya devam ediyorsunuz!" denildi.

11/03/2024 09:20
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TAGS: Pendikspor, haber, futbol
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