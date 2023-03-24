Pendik’te 7 katlı otelde yangın: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul Pendik’te 7 katlı bir otelde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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24/03/2023

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Pendik’te 7 katlı otelde yangın: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul Pendik’te 7 katlı bir otelde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi’ndeki 7 katlı otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otelde kalanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

24/03/2023 08:33
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TAGS: Pendik, yangın
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