Pendik’te 7 katlı otelde yangın: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul Pendik’te 7 katlı bir otelde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi’ndeki 7 katlı otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otelde kalanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

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24/03/2023 08:33