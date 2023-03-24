Pendik’te 7 katlı otelde yangın: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul Pendik’te 7 katlı bir otelde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
24/03/2023
İstanbul Pendik’te 7 katlı bir otelde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi’ndeki 7 katlı otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otelde kalanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.