Pensilvanyalı mumya 128 yıl sonra toprağa kavuşacak

ABD'de hayatını kaybettikten sonra "kazara" mumyalanan hırsızın naaşı, bu hafta yaklaşık 128 yıl sonra toprağa verilecek.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Reading kentinde yer alan bir hapishanede, küçük çaplı hırsızlıktan hüküm giyen adam, 19 Kasım 1895'te alkole bağlı böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybettikten sonra "tesadüfen" mumyalanan hırsızın naaşı, yaklaşık 128 yıldır Auman's Cenaze Evi'nde muhafaza ediliyordu.

Siyah takım elbisesi, kırmızı kuşağı ve papyonuyla beyaz bir tabutun içinde sergilenen "Stoneman Willie" adlı mumyanın gerçek kimliği, tutuklandığı sırada yetkililere sahte isim verdiği için bilinmiyordu.

Willie neden mumyalandı?

Stoneman Willie hapishanede hayatını kaybettikten sonra yetkililer defin için ailesine ulaşmaya çalışmış ancak gerçek kimliği bilinmediği için bu çabalar sonuçsuz kalmıştı.

O dönem pek çok cenaze evi cesetleri hâlâ buzlama yöntemiyle muhafaza ederken Auman, yeni mumyalama teknikleri üzerinde çalışmalar yapıyordu.



Willie'nin cenazesi, 6 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Auman's Cenaze Evi, cesedin ailesi aranırken üzerinde deneysel bir mumyalama tekniği uygulamış ve başarılı olmuştu.

Willie'nin yakınlarına ulaşma çabaları sonuçsuz kalınca da cenaze evi, hırsızın cesedini gömmek yerine saklamak için bir başvuru yaparak mumyalama sürecini gözlemlemek istediklerini söyledi.

Gerçek adı mezar taşına yazılacak

Bugüne kadar Willie'nin İrlanda kökleri dışında hakkında çok fazla şey bilinmiyordu.

Ancak Auman Cenaze Evi, Willie'nin gerçek kimliğinin tarihi belgelere dayalı geniş çaplı araştırmalar sonucunda tespit ettiklerini ve 7 Ekim'de cesedin defnedilmesiyle birlikte açıklayacaklarını söylüyor.

Willie yıllar içinde sadece Auman Cenaze evi için değil, bölgenin tanınan ikonlarından biri haline geldi.

Cenaze evi müdürü Kylie Blankenbiller, Willie'nin sıradan bir ceset olmadığını vurgulayarak şöyle dedi:

Biz onu mumya olarak değil, arkadaşımız olarak görüyoruz.

Pazar günü Reading'in 275. kuruluş yıldönümü nedeniyle organize edilen kutlamalarda Willie'nin cenazesini taşıyan tabut da geçit töreninde yerini aldı.

7 Ekim Cumartesi günü Reading sokaklarında son yolculuğuna çıkacak ve ardından bölge mezarlığında defnedilecek.

Mumya Willie, 128 yıl aradan sonra gerçek adının ve soyadının yazılı olduğu bir mezar taşıyla birlikte gömülecek.



Kaynak: Independent Türkçe, Reuters, Wionnews, ReadingEagle