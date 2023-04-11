Pentagon: ''Çin, ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın görüşme taleplerini reddediyor''

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'in Tayvan yakınlarındaki tatbikatlarını yakından izlediklerini ancak Pekin'in, Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in mevkidaşları ile görüşme taleplerini reddetmeye devam ettiğini açıkladı.

Austin'in Halka İlişkiler Danışmanı Chrish Meagher, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in Tayvan çevresinde düzenlediği askeri tatbikatı yakından takip ettiklerini söyledi.

Meagher, "Çin, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın angajman taleplerini reddetmeye devam ediyor. Tam da böyle senaryolarda ordularımız arasındaki iletişim kanallarının açık olması oldukça önemli. Pekin'e bu kanalı kullanma çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Çin'in faaliyetleriyle uluslararası sularda ve havada faaliyet göstermekten caydırılamayacağını belirten Meagher, Amerikan ordusunun Filipin Denizi'nde Nimitz uçak gemisi grubu ve bir Deniz Piyadeleri Amfibi Harbe Hazırlık birliği ile rutin operasyonlar yapmaya devam ettiğini söyledi.

- Tayvan liderinin ABD ziyareti gerginliğe yol açmıştı

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize'yi ziyaretleri öncesinde ve sonrasında ABD'ye "transit geçiş" gerekçesiyle gayriresmi ziyaretlerde bulunmuştu.

Tayvan lideri, 30 Mart'ta New York şehrinde Hudson Enstitüsü tarafından düzenlenen toplantıya katılmış, 5 Nisan'da da California eyaletinin Simi Valley şehrinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve partiler arası Kongre heyetiyle görüşmüştü.

Pekin yönetimi, ziyaret nedeniyle ABD'yi protesto ederken Tsai'nin temaslarına aracılık eden iki kuruluşa ve yöneticilerine yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

Öte yandan, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı, 8 Nisan'da Ada çevresinde kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Açıklamada, "Müşterek Kılıç" adı verilen askeri tatbikata, kara kuvvetlerine bağlı roket bataryaları, deniz kuvvetlerine bağlı savaş gemileri, karada konuşlu gemi savar sistemleri, hava kuvvetlerine bağlı savaş jetleri, keşif ve erken uyarı uçakları ile roket kuvvetlerine bağlı güdümlü füze sistemlerini kontrol eden birliklerin katıldığı bildirilmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 8 Nisan'da 71 askeri hava aracı ve 9 savaş gemisinin, 9 Nisan'da ise 70 askeri hava aracı ve 11 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü duyurmuştu. Bakanlık, gün içinde de Ada çevresinde Çin'e ait 91 askeri hava aracı ve 12 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirmişti.

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11/04/2023 09:30