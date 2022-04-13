Pentagon: Rusya'nın kimyasal silah kullandığı iddialarını inceliyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın kimyasal bir saldırıyı maskelemek için protestoların bastırılmasında kullanılan göz yaşartıcı gaza kimyasal madde koymuş olabileceğine işaret ederek, medyadaki kimyasal saldırı iddialarını incelediklerini söyledi.

Günlük basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı hakkında soruları yanıtlayan Kirby, kimyasal silah konusundaki iddiayı kamuoyu ile paylaşmak ve kaygılarını ifade etmek konusunda haklı nedenleri olduğunu belirtti.

Sözcü, "Bu savaşın icrasında, protestoları kontrol etmek için kullanılan maddelere kimyasal karıştırmak suretiyle daha büyük bir kimyasal saldırıyı maskeleme taktiği söz konusu olabilir. Bu, Rusya geçmişte kimyasal silah kullanmada oldukça istekli olmasına rağmen Rusya'nın kimyasal silahla ilgili geçmişinden ziyade Ukrayna ile ilgili, Ukrayna'da olup bitenlerle ilgili topladığımız bilgilerin mozaiğinden geliyor." diye konuştu.

Ellerindeki bilgileri gözden geçirdiklerini kaydeden Kirby, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve analiz ediyoruz. Şu ya da bu şekilde kesin bir sonuca sahip değiliz." dedi.

Kirby, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in gün içinde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov ile telefonda görüştüğünü ve Reznikov'un savaş ve sahadaki durum konusunda değerlendirmelerini paylaştığını ifade etti.

RUS KONVOYU İZUM'A DOĞRU HAREKET EDİYOR

Öte yandan, gün içinde bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan üst düzey bir savunma yetkilisi, savaşla ilgili yaptığı bilgilendirmede Rusya'nın Donbas bölgesine yığınak yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

Yetkili, Rusya'ya ait askeri bir konvoyun Ukrayna'nın İzum kentine doğru ilerlediğini ve kentin 60 kilometre kuzeyinde olduğunu belirtti.

Konvoyun nihai hedefini bilmediğini ifade eden yetkili, "Bazı komuta ve kontrol adaları, bazı destek unsurlarını içeriyor ve ayrıca bunun ikmal için tasarlandığını düşünüyoruz." dedi.

Yetkili, Rusya'nın, Ukrayna savaşında görevlendirdiği askeri gücün yüzde 80'inden biraz fazlasını hala koruduğunu belirtti.

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13/04/2022 10:42