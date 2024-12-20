Pentagon: Suriye'de 900 değil, iki bin Amerikan askeri var

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye'de daha önce açıklananın iki katından fazla ABD askeri bulunduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Suriye'de daha önce söyledikleri gibi 900 değil, iki bin asker bulundurduklarını söyledi.

Ryder, ek birliklerin IŞİD militanlarına karşı mücadeleye destek vermek için gönderilen takviye askerler olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Sözcü, Suriye'de ne zamandır iki bin asker konuşlandırılmış olduğunu bilmediğini, ancak muhtemelen aylardır ülkede bulunduklarını ifade etti.

Ryder "Bu sayıyı bugün öğrendim. Burada karşınıza çıkıp 900 sayısını söylemiş biri olarak bu konudaki bilgiyi aktarmak istedim" dedi.

ABD askerleri 2014'te Suriye ve Irak'ın geniş kesimlerini ele geçirip sonra püskürtülen IŞİD'in geri dönüşünü engellemek için Suriye'deki yerel güçlerle ortak çalışıyor.

Washington bir süredir bu askerlerin sayısını 900 olarak ifade ediyordu.

Başkan Joe Biden yönetimi Suriye'deki ABD askerlerinin kalacağını söylerken, 20 Ocak'ta göreve başlayacak yeni başkan Donald Trump frklıl hareket edebilir.

Trump ilk başkanlık döneminde Suriye'deki ABD askerlerini geri çekmeye çalışmış, ancak yetkililerin direnişiyle karşılaşmıştı.

Suriyeli muhalifler geçtiğimiz günlerde Esad rejimini devirirken, ABD yönetimi IŞİD militanlarına karşı saldırılarına devam etti.

ABD Ordusu 2017 yılında da Afganistan'da daha önce söylenenden çok daha fazla asker bulunduğunu açıklamış ve sayıyı 11 bin olarak vermişti.