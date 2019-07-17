Pentagon: Türkiye F-35 programında askıya alındı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin basın toplantısı başladı. Bakanlık, "Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz" açıklamasını yaptı.

Pentagon, "Türkiye bu kararından dolayı iş imkanlarını ve ekonomik fırsatları kaybedecek. F-35 programıyla bağlantılı 9 milyar dolarlık bir kayıp olacak" açıklamasında bulundu.

"Türkiye yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor ve askeri ilişkimiz güçlü. Türkiye ile ilişkimiz çok katmanlı ve F-35 ortaklığının ötesine uzanıyor" denilen açıklamada, "Şu an Türkiye’nin programdan çıkarılması ile oluşan parça açığını doldurmaya odaklanmış durumdayız" ifadelerine yer verildi.

Pentagon’daki basın toplantısında "Türkiye NATO üyesi olarak kalmaya devam edecek mi?" sorusuna yetkili, "Türkiye köklü bir NATO üyesi, bu bizim verebileceğimiz bir karar değil" yanıtını verdi.