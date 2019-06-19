Pentagon’dan 250 milyon dolarlık yardım

Pentagon resmi internet sayfasında yayımladığı bir açıklama ile Ukrayna’ya 250 milyon dolarlık yardımda bulunmayı planladıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yaptığı güvenlik işbirliği fonları kapsamında ek eğitimler, ekipman ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesini yapılandırması amacı ile verilen danışmanlık çalışmaları için Ukrayna'ya 250 milyon dolar sağlamayı planlıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaların devamında şu ifadeler kullanıldı: "Bu yeni fonla ABD'nin verdiği desteğin bir parçası olan Ukrayna Donanma ve Deniz Piyadelerinin deniz operasyonları ve durum farkındalığı konusundaki kapasitesini artırmak dahil, eğitim ve operasyonlar için gerekli ekipman, Ukrayna Kara ve Özel Kuvvetlerinin savunma ve dayanma kapasitesini güçlendirmek için keskin nişancı silahları, roket atarlar, topçu radarları, komuta-kontrol ve elektronik harp tespit sistemleri ile güvenli iletişim araçları, gece görüş sistemleri ve tıbbi tedavi malzemeleri temin edilecektir."

Açıklamada yapılması planlanan yeni yardımla birlikte ikili askeri işbirlikleri kapsamında 2014 yılından bu yana Ukrayna'ya 1.5 milyar dolar değerinde yardımda bulunulduğu kaydedildi.