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Pentagon'dan son dakika 'çekilme' açıklaması     

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08/10/2019

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Pentagon'dan son dakika 'çekilme' açıklaması     

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ABD kuvvetlerinin güvenliği adına Türkiye'nin olası operasyon bölgesinden çekildiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanları Mark Miley ile Suriye konusunu görüştü.

Görüşme sonrası Pentagon'dan yapılan açıklamada "Türkiye Suriye konusunda tek taraflı hareket etmeyi seçti.  Görüşmenin sonucu olarak ABD kuvvetlerinin güvenliğin sağlamak adına olası Türk ordusunun operasyon yolundan çekilme kararı aldık." denildi.

08/10/2019 23:09
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TAGS: Pentagon’dan son dakika ’çekilme’ açıklaması     , haber, kıbrıs,
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