Pentagon’un eski UFO şefinden şoke eden sözler!

Sadece ABD'nin değil dünya gündeminin de son günlerde en çok konuştuğu konulardan biri UFO'lar. 2007-2017 yılları arasında Pentagon'un gizli UFO programı AATIP'in şefliğini yapan Luis Elizondo, CNN Türk'e konuştu. Elizondo, "UFO’lar insan yapımı değilse bu Amerika tarihinin en büyük istihbarat başarısızlığıdır" dedi.

Pentagon'un gizli UFO programı AATIP'in şefliğini yapan Luis Elizondo, CNN Türk'e konuştu. ‘UFO’lar insan yapımı olabilir mi?’ sorusuna da cevap veren Elizondo, “UFO’lar hasımlarımızın geliştirdiği bir teknolojiyse, bu ülkemizin gördüğü en büyük istihbarat başarısızlıklarından biri demektir. 11 Eylül’den bile büyük bir başarısızlık olabilir” dedi. İşte CNN Türk dış haberler muhabiri Hilken Doğaç Boran'ın özel röportajı...

Pentagon’un UFO programını neredeyse 10 yıl yönettiniz. Ancak yakın zamanda Savunma Bakanlığı’ndan resmen şikâyetçi oldunuz. Sizi itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını iddia ettiniz. Pentagon neden böyle bir girişimde bulundu?

ELİZONDO: Pentagon yıllarca Amerikan halkı ve siyasetçilerden gerçeği saklamaya çalıştığı için kendi kendini köşeye sıkıştırmış durumda. Ne yazık ki Amerikan halkıyla dürüstçe iletişim kurmak yerine beni itibarsızlaştırmanın daha kolay olacağını düşündüler. Ama bunun değişmeye başladığını düşünüyorum. Gerçeği örtbas etmenin ve saklamaya çalışmanın ne kadar nafile bir girişim olduğunu anlamaya başladılar. Günün sonunda gerçeğin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Siyasiler ve halk bu gerçeği öğrenecek ve bir ulusal tehdit olup olmadığına karar verecek.

UFO gizeminin kilit isimlerinden birisiniz. Hepimiz Kongre’ye verilecek UFO raporunu merak ediyoruz. Sizce bu raporda ne göreceğiz?

ELİZONDO: Bence bu rapor bir “ara rapor” olacak. 180 günün Kongre’ye güncel UFO meselesiyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlamak için yeterli bir süre olduğunu düşünmüyorum. Yanlış anlamayın ama bir mutfağı yeniden tasarlamak bile bundan uzun sürebiliyor. Bunun yanında Koronavirüs salgını da sorun yarattı. Bu raporu hazırlaması gereken birçok kişi uzun süredir çalışmıyor. Bunun bir ara rapor olmasını ve gelecekte daha kapsamlı bir rapor hazırlanmasını umuyorum.

ABDde gündem UFOlar: Bu şeyin niyeti nedir Yapabileceklerinin sınırı nedirABD'de gündem UFO'lar: 'Bu şeyin niyeti nedir? Yapabileceklerinin sınırı nedir?'

Çoğumuz için “UFO’lar gerçek mi?” sorusu artık geçerli değil. Eski başkan Obama ve birçok üst düzey ABD’li yetkilinin de doğruladığı videolar kanıt niteliğinde. Asıl soru nereden geldikleri. Sizce bunlar insan yapımı mı? Yoksa uzaydan mı geldiler?

ELİZONDO: Bence kesin olarak eleyene kadar tüm ihtimalleri değerlendirmeliyiz. Evet benim ülkem UFO’ların gerçek olduğunu kabul etti. Ama bunun sadece ABD’ye özel olmadığını da biliyoruz. Bu küresel bir olay. ABD’nin müttefiki ya da hasmı olan Rusya, Çin ve diğer ülkelerde de görülüyor. Eğer UFO’lar Rus ya da Çin yapımı olsaydı bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamazlardı. Çünkü açıkçası onların da UFO’ların ne olduğundan haberleri yok. Böyle bir “yeni nesil ötesi” teknolojiyi geliştirme ihtimali olan sayılı ülke var. UFO’lar hasımlarımızın geliştirdiği bir teknolojiyse, bu ülkemizin gördüğü en büyük istihbarat başarısızlıklarından biri demektir. 11 Eylül’den bile büyük bir başarısızlık olabilir. Çünkü her yıl milyarlarca dolar harcadığımız ve “en iyi ve en zekilerimiz” dediğimiz istihbarat kurumlarımıza rağmen rakiplerimiz teknolojik olarak bizi geride bırakmış demektir. Hem de uzun bir süredir bunu yapıyorlar demektir. Ayrıca bizim hava sahamızda istedikleri gibi gezebiliyorlar demektir. Bu çok korkunç bir ihtimal. Şahsen bunların insanlıkla alakası olma-masını umuyorum. Çünkü bunun insan yapımı bir teknoloji olması çok korkutucu bir düşünce.

Çoğumuz UFO’ların uzaydan gelmiş olma ihtimaline heyecanla yaklaşıyoruz. Ama burada daha ciddi ve elle tutulabilir bir tehdit var. Bu teknolojik olarak üstün hava araçları kısıtlı hava sahalarında uçuyor. Şimdilik bu durumu yalnızca ABD doğruladı. Ama aynı şey Rusya, Çin, Türkiye ve diğer ülkeler için de geçerli olabilir. Sorum şu: Bu ulusal güvenlik açısından ne anlama geliyor? Ve Pentagon bu durumu potansiyel bir tehdit olarak ciddiye alıyor mu?

ELİZONDO: Tehdit ve düşmanca niyet arasında fark var. Benim gibi ulusal güvenlik kolunda çalışanlar, tehditleri belirlerken 2 şeye dikkat ediyor. İlk unsur kapasite, ikinci unsur niyet. Bu araçların kapasitesinin bir kısmını gördük ama niyetlerini bilemiyoruz. Bu yüzden bir tehdit mi bilemiyoruz. Ama hava güvenliği için sorun teşkil ettiklerini biliyoruz. Sivil uçakların yanından geçtiler. Uçakların havalimanlarına inmelerini engellediler. Bu açıdan tehdit olarak değerlendirebiliriz. Ama bu düşmanca bir niyet var anlamına gelmiyor. Nükleer kapasitelerimize müdahale edebilme ihtimalleri olduğunu gözlemledik. Özellikle nükleer itiş, nükleer enerji üretimi ve nükleer bomba alanlarında. Bu endişe verici bir durum.

UFO programının kalbindeydiniz. Şu anda da bu alanda önemli bir isimsiniz. Ama UFO meselesinde çok sayıda komplo teorisi de ortaya atılıyor. İzleyiciler olarak bu bilgileri nasıl süzmeliyiz? Bu meseleyi takip ederken hangi kaynaklara öncelik vermeliyiz?

ELİZONDO: İhtiyatlı ama iyimser olmalıyız. Hükümetin elinden geldiğince bilgileri paylaşacağını düşünüyorum. Muhakeme yeteneğimizi de kullanmalıyız. Çünkü elimizdeki verilerle net bir cevaba ulaşmak mümkün değil. Açık fikirli olmalı ve ön yargılara kapılma-malıyız. Bu meselede insanlar sık sık bilgi ve verinin olmadığı yerlerde varsayımlara yöneliyor. Bu noktada gerçeklerden inanca kaydığımızı düşünüyorum. İnanca kapılmamak için dikkatli olmalıyız. Daha fazla bilgi, gözlem ve bilimsel incelemelere ihtiyacımız var. Bunlar bize yol göstermeli. İnsanlık olarak bilgileri kendi fikrimize uyacak şekilde yorumlama eğilimimiz var. Ama burada tam tersini yapmalıyız. Düşüncülerimiz, bilgi ve gerçekler tarafından şekillenmeli. Şimdilik net bir şey söylemek için çok erken, ama ön yargılara kapılmamalıyız.

ABD ya da başka bir ülkenin elinde videolarda gördüğümüz UFO’lar ya da benzer bir teknoloji var mı?

ELİZONDO: Çok iyi bir soru. Size de resmi ifademde söylediğimi tekrarlayayım. ABD hükümetinin oldukça "yabancı" teçhizatlara sahip olduğunu düşünüyorum. Bundan fazlasını söyleyemem çünkü ulusal güvenlik yemini ettiğim için ABD hükümetiyle bir gizlilik sözleşmem var. Bunun ötesinde yorum yapamam. Ama incelemeye alınan ve bu gezegende görülen geleneksel izotoplara sahip olmayan malzemeler söz konusu. Bu altın standarttır. O zaman başka bir yerden geldiğini var saymak gerekir.

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02/06/2021 17:46