Pentagon’un Türkiye raporuna ilk yorum geldi

Önceki gün ABD basınında çıkan “Pentagon’un Türkiye raporu” haberlerinin ardından ABD Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bloomberg’in internet sitesinin Pentagon raporunun gizli olmayan özet bölümüne dayandırılan raporda, Türkiye’nin F-35 programına 1.25 milyar dolarlık yatırımla önemli bir ortak nokta olduğu ancak Rusya’dan S-400 füze sistemi alımının gerçekleşmesi durumunda bu durumun yeniden değerlendirileceği belirtilmişti.

Pentagon konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada bakanlık olarak “Türkiye’nin F-35 programına katılımının sona erdirilmesinin olumsuz etkileri olacağını, bununla birlikte, bu olumsuzlukların kalıcı nitelik taşımadığı” değerlendirmesi yaptıkları belirtildi. Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, VOA muhabirine yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye savunma ihtiyaçlarını karşılamada daha iyi çözümler bulmasına yardımcı olmak için çalışırken, aynı zamanda da Rusya’dan S-400 satın alımının geniş kapsamlı etkileri hakkında uyarılarda bulunuyoruz. Kongre’yle güçlü ortaklığımız bunu başarmada bize yardımcı olacak” dedi.

Pentagon, Kongre’ye sunulan Türkiye’yle ilgili raporun bakanlıkla Kongre üyeleri arasındaki bir iletişim olduğunu belirterek, “Bu iletişimi genellikle açıklamıyoruz. Raporu açıklamak Kongre’nin tercihine bağlı. Bu rapor, karar alma değil bilgi verme amaçlı. Rapor, programın kilit alanlarında Kongre’nin karar alma sürecini bilgilendirmek için gerçeğe dayalı bilgiler veriyor” açıklamasında bulundu.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR ASKERİ ORTAK”

Türkiye için ‘önemli NATO müttefiki' ifadesinin kullanıldığı Pentagon raporunun özetinde, Türkiye'yi Rus S-400 füze savunma sistemi alımından vazgeçirecek gerçek bir alternatifin sunulmasının önemli olduğu kaydedildi. Raporun özetine göre, ABD yönetimi Türkiye’ye güçlü ve NATO'yla uyumlu bir savunma sistemi sağlamak için alternatif paket geliştirdi.

Bloomberg'ün haberleştirdiği raporun özet bölümünde, iki ülke arasındaki gerilime rağmen Türkiye, ülkede bulunan 2 bin Amerikan askeri, hava ve radar unsurlarıyla pek çok alanda üretken bir askeri ortak olarak nitelendi. Pentagon raporunun özetinde, Rus S-400 füze sistemi alımının Türkiye’nin Chinook helikopterleri ve Lockheed Martin firması tarafından üretilen F-16 uçaklarını ve Black Hawk helikopterlerini almasını da engelleyebileceği belirtildi.