Pentagon’un, Türkiye’ye savaş uçağı satılmasına ilişkin raporu Kongre’de

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, “ABD Savunma Bakanlığı, Savunma Bütçesinin gerektirdiği F-35 raporunu, kararını vermesi için Kongreye sunmuştur” açıklamasını yaptı.

Yarbay Andrews, açıklamasında, “ABD Savunma Bakanlığı, Savunma Bütçesi’nin gerektirdiği F-35 raporunu, kararını vermesi için Kongreye sunmuştur. Bu konuda Bakanlık, Kongrenin tüm sorularını cevaplamak için yakın iş birliği içinde olacaktır” ifadelerini kullandı.

Andrews, raporun içeriğine ve bundan sonraki sürece ilişkin ilerleyen günlerde açıklama yapacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ağustos ayında imzaladığı Savunma Bakanlığı yasası, imzalandıktan sonra Pentagon’un en geç 90 gün içinde Türk-Amerikan ilişkilerine ve F-35’lerin satışına yönelik bir rapor hazırlamasını öngörüyordu.

Türkiye, 2002 yılında katıldığı ABD liderliğindeki çok uluslu müşterek taarruz programı kapsamında beşinci nesil F-35 Lightning II uçaklardan en az 100 adet almayı hedefliyor.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, 7 Temmuz’da Kongreye yazdığı mektupta, Türkiye’ye F-35 uçaklarının satışının durdurulması girişimlerine karşı çıkmış ve bunun “tedarik zincirinde sıkıntıya neden olacağı ve uçak fiyatlarını yükseltebileceği” uyarısında bulunmuştu.