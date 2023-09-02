PEO’dan Aşam’a destek

Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO), Dev İş Başkanı Koral Aşam’ın Türkiye'ye sokulmamasını kınayarak, Aşam’a destek beyan etti.

Haravgi’nin haberine göre, PEO tarafından yayımlanan açıklamada Petrol-İş Sendikası'nın genel kurul çalışmalarına katılmak üzere İstanbul’a giden Aşam’ın ülkeye girişine izin verilmemesinin “çözüm ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinden yana faaliyetlerinden kaynaklandığının açık olduğu” öne sürüldü.