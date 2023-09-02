PEO’dan Aşam’a destek

 Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO), Dev İş Başkanı Koral Aşam’ın Türkiye'ye sokulmamasını kınayarak, Aşam’a destek beyan etti.

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02/09/2023

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PEO’dan Aşam’a destek

 Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO), Dev İş Başkanı Koral Aşam’ın Türkiye'ye sokulmamasını kınayarak, Aşam’a destek beyan etti.

Haravgi’nin haberine göre, PEO tarafından yayımlanan açıklamada Petrol-İş Sendikası'nın genel kurul çalışmalarına katılmak üzere İstanbul’a giden Aşam’ın ülkeye girişine izin verilmemesinin “çözüm ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinden yana faaliyetlerinden kaynaklandığının açık olduğu” öne sürüldü.

02/09/2023 16:09
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TAGS: Koral Aşam,  Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu
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