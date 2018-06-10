Pep Guardiola: Barcelona'yı bir daha asla çalıştırmam

Manchester City ile rekorlar kırarak şampiyonluğa ulaşan Pep Guardiola, eski kulübü Barcelona'yı bir daha asla çalıştırmayacağını açıkladı.

TV 3 kanalına bir röportaj veren Pep Guardiola, Barcelona'da bir daha teknik direktörlük yapmayacağını söyledi. Guardiola buna gerekçe olarak ise, "Ben de takım da aynı değil" dedi.

2008'de Barcelona'nın başına harika bir yaşta geçtiğini söyleyen 47 yaşındaki teknik adam, "Dünyanın zirvesindeydim ve bazı inanılmaz oyuncularla ve genç başkanla orada kaldık. O dönemde acımasız oyuncuların bulunduğu jenerasyonla, dünyanın en iyi oyuncusu Lionel Messi de bizimleydi" diye konuştu.

Barcelona'ya başkan olarak dönme ihtimalinin sorulması üzerine ise Guardiola, "Başkan mı? Hayır ben bir teknik direktörüm ve yaptığım işte iyiyim. Her şeyi yapamazsınız. Teknik direktörlüğü bıraktığımda, beni golf oynarken bulabilirsiniz" açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanamasalar da Barcelona'yı dünyanın en iyi takımı olarak niteleyen Guardiola, Messi'ye de ayrı bir parantez açtı ve onu eşsiz bir oyuncu olarak nitelendirerek, "Messi'yle konuşmaya devam ediyorum. Sahada şikayet etmez, ancak hoşlanmadığı şeyleri söyler. Saha dışında ise çok sessizdir" dedi.