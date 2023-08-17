Pep Guardiola rekoru egale edip ilki başardı

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Manchester City ve Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.



Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren mücadelenin ardından Sevilla'yı penaltılarla 5-4 yenen Manchester City kupanın sahibi oldu.



Sevilla'nın golü En-Nesyri'den, Manchester City'nin golü ise Cole Palmer'dan geldi.

Rekoru egale etti

Tarihinde ilk kez bu kupada mücadele den Manchester City'de Pep Guardiola kariyerinde 4. kez Süper Kupa'yı kazandı.



Daha önce Barcelona ve Bayern Münih'le UEFA Süper Kupa'yı kazanan Guardiola, bu başarıyı 3 farklı takımla yakalayan ilk antrenör oldu.



Guardiola, UEFA Süper Kupa'da 4. kez şampiyonluk sevinci yaşarken Carlo Ancelotti'nin rekoruna ortak oldu. Deneyimli antrenör kariyerinin 36. kupasını kazandı.



Dün oynanan final öncesinde 3 şampiyonluğu bulunan Guardiola, elde edilen şampiyonlukla bu kupayı en çok kazanan antrenör rekorunu egale etti.