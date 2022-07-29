Pera Gençler Birliği'nde imzalar atıldı

Gençler Birliği Kulübü'nün isim sponsorluğu anlaşması Pera Mackenzie ile imzalandı.

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29/07/2022

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Pera Gençler Birliği'nde imzalar atıldı

Gençler Birliği Kulübü'nün isim sponsorluğu anlaşması Pera Mackenzie ile imzalandı.
 Pera Larnaka Gençler Birliği ismiyle AKSA Birinci Lig'de şampiyonluk mücadelesi verileceği açıklandı.
 İsim sponsorluğu anlaşmasını NorthernLand Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt ile Pera Larnaka Gençler Brliği Kulübü Başkanı Metin Menteş imzaladı.
 Transferleri konusunda anlaşılan Yekta Polat, Barın Bozok, Abdülaziz Köse, Serkan Deniz, Oğuzhan Yaraşık ve  İsmet Özalp da yeni formaları giydi.

29/07/2022 15:20
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TAGS: Gençler Birliği Kulübü, NorthernLand, Koral Bozkurt, Pera Mackenzie,
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