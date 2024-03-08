Pera L. Gençler Birliği, China Bazaar Gençlik Gücü'nü beşledi

AKSA Süper Lig'in 22.haftasının Lefkoşa'daki açılış maçında Pera Larnaka Gençler Birliği 5-1'lik skorla China Bazaar Gençlik Gücü'nü mağlup etti.

İlk yarıyı Junior Mapuku'nun golüyle 1-0 önde kapayan İskele temsilcisi ikinci yarıda farka koştu.

Rakibinin ataklarını durduran Pera Larnaka Gençler Birliği çabuk çıkarak goller buldu. Jumior Mapuku( 2), Ahmet Havutçu ve Bülent Tur ile farkı artıran kırmızı siyahlılara karşı Gençlik Gücü Asman Ndikumana ile tek golünü kaydetti.

Bu sonuçla China Bazaar Gençlik Gücü 27 puanda kalırken, Pera Larnaka Gençler Birliği 25 puana yükseldi.