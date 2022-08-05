Pera L. GTençler Birliği’de 1.hazırlık dönemi yoğun geçiyor

İskele’nin kırmızı siyahlı ekibi Pera Larnaka Gençler Birliği’nde 11 Temmuz’da başlayan 1.hazırlık dönemi çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz sezon play-off’larda süper lige çıkmayı kaybeden Pera Larnaka Gençler Birliği yeni sezonda teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Reşat Oğuz, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman’dan oluşan teknik kadro ile yeni sezona yönelik çalışmalarda tempo artarak devem ediyor. İskele Cumhuriyet stadında yeni sezona yönelik hazırlıklara başlayan Pera Larnaka Gençler Birliği’nde çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken, 1.hazırlık dönemi çalışmalarına teknik direktör Ahmet Ogan, yönetiminde yoğun bir antrenman programı ile haftada 5 gün sürdürülürken, futbolcular Çarşamba, Pazar günleri dinlenmeyle geçiriyor.

Ölçümler Yapıldı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Pera Larnaka Gençler Birliği’nde futbolculara “Physioworld Fizik Tedavi Rehabilitasyon &Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Minneola Sağlıklı Yaşam Merkezi işbirliğinde oluşturulansağlık ekiplerinden Uzman Fizyoterapist Nurcihan Altun, Fizyoterapist Ali Baletti, diyetisyen Yasemin Öztinen yönetiminde yağ-kilo ölçümleri sezon çalışmaları öncesinde yapıldı. Takım kadrosunda bulunan 27 futbolcuya yapılan ölçümlerin değerlendirmesi Uzman Fizyoterapist Nurcihan Altun tarafından değerlendirilerek, futbolcularla çıkan ölçümler ile ilgili teknik ekiple toplantı gerçekleştirildi.

“Pera Larnaka Gençler Birliği”

Aksa 1.ligde mücadele eden Larnaka Gençler Birliği yeni sezon öncesinde isim sponsorluğu anlaşması yaparak önemli bir destek aldı. Pera Mackenzie Restorant ile Gençler Birliği Kulübü arasında isim sponsorluğu anlaşmasına imza koyan Pera Mackenzie Restorant adına Northernland Direktörü Koral Bozkurt ile Gençler Birliği Kulüp Başkanı Metin Menteş yapılan anlaşmaya göre bu sezon Aksa 1.ligde mücadele edecek olan Larnaka Gençler Birliği artık “Pera Larnaka Gençler Birliği” olarak anılacak.

Pera Larnaka Gençler Birliği Transferleri Yeni Formalarla Tanıttı

Yeni sezon çalışmalarına haftanın beş günü çok yoğun bir şekilde hazırlanan Pera Larnaka Gençler Birliği’de transfer çalışmaları da teknik direktör Ahmet Ogan’ın verdiği rapor doğrultusunda yönetim tarafından sürdürülüyor. Mevcut kadro yapısında Emir Dolu ile anlaşamayan Ahmet Kara’nın da takımdan ayrılmasıyla birlikte Pera Larnaka Gençler Birliği yönetimi, boşalan mevkiler için nokta transfer yapmaya devam ediyor. Pera Larnaka Gençler Birliği transfer komitesi Cem kanat, Mustafa Kabasakal, Erhan Dağgül, İSMET Dağbaşı, yeni sezon öncesinde yaptığı ilk transferleri Pera Mackenzie Restorant’ta tanıtıldı. 2022-23 sezonunda giyilecek olan ve üzerinde “PERA” yazılı takım formalarıyla yapılan tanıtımda Kulüp Başkanı Metin Menteş, yönetimi, yanı sıra Pera Mackenzie Restorant adına Northernland Direktörü Koral Bozkurt da yer alırken, Mağusa Türk Gücü’nden Yekta Polat, İsmet Özalp, Barın Bozak ve Abdülaziz Köse ile Mesarya’dan Oğuzhan Yaraşık kiralık olarak transfer edilirken, Dörtyol’dan Selkan Deniz ise bonservisli transfer edildi. Pera Larnaka Gençler Birliği transfer komitesi yerli iki nokta transferin dışında yabancı oyuncu konusunda Türkiye’den anlaşmaya vardığı Ulaş Sarı’yı da hafta başında adaya getirmeyi planlıyor.

Hedef Süper Lig

1.Hazırlık dönemi çalışmalarına İskele Cumhuriyet stadında başlayan antrenmanları Pera Larnaka Gençler Birliği Spor Kulüp başkanı Metin Menteş ve yöneticiler de yakından takip ediyor. Hafta boyunca sadece Çarşamba, Pazar günü izinli geçirecek futbolcuların antrenmanlardaki istekli arzulu çalışmalarından son derece memnun olan teknik direktör Ahmet Ogan, yeni sezonda kurmuş oldukları kadro yapısı içerisinde gelecek vaat eden genç isimleri yanına tecrübeli futbolcuların da kadroya dahil edileceğini belirtti. Hazırlık dönemi çalışmaları sahada, koşu parkurunda, plaj ve kantara da yapmaya devam ettiklerini, sezon öncesi kamp yapmayacaklarını belirten teknik direktör Ahmet Ogan, genç, koşan, mücadele eden, sonuça ulaşabilecek takım yartma amacında olduklarını ifade ederek, hedefin ise süper lig olduğunu açıkladı.

Hazırlık Maçları

Yeni sezon hazırlıklarını haftada 5 antrenman ile yoğun bir şekilde sürdüren Pera Larnaka Gençler Birliği’nde ilk hazırlık maçında son şampiyon Mağusa Türk Gücü ile karşılaşacak. 6 Ağustos Cumartesi (bugün) günü süper lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü ile Kaplıca Emre Genç stadında karşılaşacak olan Pera Larnaka Gençler Birliği, yeni sezon öncesinde 12 hazırlık maçı oynayarak lig öncesinde oluşabilecek eksiklikler tamamlamaya çalışacak.

Pera Larnaka Gençler Birliği ikinci hazırlık maçı süper lig ekiplerinden Miracle Değirmenlik ile Değirmenlik Sadık Cemil Stadında 9 Ağustos Salı günü saat 17:45 oynayacak.

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05/08/2022 19:41