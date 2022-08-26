Pera L.Gençler Birliği Resmi Sezon Açılışı Gerçekleştiriyor

İskele ekibi Pera Larnaka Gençler Birliği resmi sezon açılışını gerçekleştiriyor.

Yeni sezona 11 Temmuz’da başlayan 1.hazırlık dönemi çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Pera L.Gençler Birliği yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Reşat Oğuz, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman’dan oluşan teknik kadro ile devam ediyor.

İskele Cumhuriyet Stadı zemini korunarak, kale arkasında yeni sezona yönelik hazırlıklarına devam eden Pera L.Gençler Birliği’nde1.hazırlık döneminde 7. hafta geride kalıyor. Çalışmalar programı haftada 5 gün sürdürülürken Pera Larnaka Gençler Birliği’nde 27 Ağustos Cumartesi günü resmi sezon açılışı gerçekleştirecek.

Çetinkaya ile hazırlık maçı

Pera Larnaka Gençler Birliği kulüp lokalinde saat 15:00 de toplanacak olan başkan Metin Menteş ve yönetim kurulu, teknik ekip, A takım , A2 genç takım, U15 yıldız ve altyapı sporcuları, basketbol branşındaki tüm kategoriler, yüzme takım sporcularının yer aldığı tüm kategoriler bir araya gelecek.

İskele Cumhuriyet Stadı’nda resmi sezon açılışı gerçekleştirilecek. Açılış sonrasında Pera L.Gençler Birliği hazırlık maçında Çetinkaya ile saat 17:30’da karşı karşıya gelecek.

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26/08/2022 15:45