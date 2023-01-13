Pera Larnaka Gençler Birliği Güç Depoluyor

Aksa 1.ligde ilk devreyi üçüncü sırada tamamlayan Pera Larnaka Gençler Birliği’nde 2.hazırlık dönemi kamp çalışmalar yoğun ve aralıksız bir şekilde devam ediyor. Pera Larnaka Gençler Birliği’de 9-13 Ocak tarihleri arasında Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de başlayan kamp çalışmaları oldukça güzel ortamda verimli bir şekilde geçiyor. İskele’nin kırmızı siyahlı ekibi Pera Larnaka Gençler Birliği, ligin ikinci devresi öncesinde 2.hazırlık dönemi kamp çalışmalarını 4 Ocak’tan beri aralıksız olarak sürdüren kırmızı siyahlı ekibin kampı yarın tamamlanıyor.

Kamp Yakın Takipte

Pera Larnaka Gençler Birliği kamp çalışmalarını Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de sürdürürken, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menteş, sporcu sorumluları Erhan Dağgül, Mehmet Balcı, Kemal Boyacı, Mertsan Çakırlı, Hüseyin Kırsaç sürekli takımla birlikte olarak çalışmalar yakından takip edilirken, yöneticiler Cem Kanat, Mustafa Kabasakal da kampı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alınırken, yapılan ziyaretler moralleri oldukça yükseltti. Teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Reşat Oğuz, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, malzemeci Ersem Yağtuğ ve 23 futbolcunun yer aldığı kamp çalışmalarında sona gelindi.

Birliktelik Üst Seviyede

Pera Larnaka Gençler Birliği teknik direktörü Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Reşat Oğuz, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde kamp süresi boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yapan Pera Larnaka Gençler Birliği’de antrenman temposunun her geçen gün artarken antrenmanların dışında Hotel içerisinde yönetici, teknik kadro ve futbolcuların çok iyi diyalog kurmaları, birliktelik ve arkadaşlık bağlarını geliştirmeleri moral motivasyonu yükseltti. Pera Larnaka Gençler Birliği’de mevcut kadroya yapılan transferler ile futbolcuların takım içi uyumu sağlandığı görülüyor. Kamp boyunca takımla birlikte olan Metin Menteş başkanlığındaki yönetim, Aksa 1.lig ekiplerinden Esentepe ve Girne Halk Evi ile oynanan hazırlık maçlarını izlerken, yapılan sporcu toplantısına da katılarak moral motivasyonu arttırırken, sporcu toplantısında ikinci devre strateji de belirlenmiş oldu. Kamp boyunca başkan Metin Menteş ve yönetimin futbolcular ve teknik kadro ile yakından ilgilenmesi moral motivasyonu da üst seviyeye çıkardı.

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13/01/2023 09:15