Pera Larnaka Gençler Birliği’de kamp başladı

Aksa 1.ligde ilk devreyi üçüncü sırada tamamlayan Pera Larnaka Gençler Birliği’de 2.hazırlık dönemi kamp çalışmaları ile devam ediyor. İskele’nin kırmızı siyahlı ekibi Pera Larnaka Gençler Birliği, ligin ikinci devresi öncesinde 2.hazırlık dönemi yoğun bir şekilde çalışmalar devem ederken, hazırlıklara kamp çalışmaları ile devam ediliyor. Aksa 1.lig temsilcisi Pera Larnaka Gençler Birliği 4 Ocak’tan beri ikinci devre 2.hazırlık dönemi çalışmaları aralıksız olarak sürdüren kırmızı siyahlı ekibi Pera Larnaka Gençler Birliği, 9-13 Ocak tarihleri arasında Acapulco Resort Convention Spa Hotel’da kamp çalışmaları başladı.

5 Günlük kamp

Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de 5 günlük kampa başlayan Pera Larnaka Gençler Birliği kafilesinde başkan Metin Menteş’in kafile başkanlığında, sporcu sorumluları Erhan Dağgül, Kemal Boyacı, Mehmet Balcı, yöneticiler Mertsan Çakırlı, Hüseyin Kırsaç, teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Reşat Oğuz, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, malzemeci Ersem Yağtuğ ve 20 futbolcu yer alıyor. Ligin ikinci devresine yönelik yapılan hazırlıklar kamp çalışmalarıyla devam ediyor. Pera Larnaka Gençler Birliği teknik direktörü Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Reşat Oğuz, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde kamp süresi boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yapan Pera Larnaka Gençler Birliği takımı toplam altı antrenman, iki hazırlık maçı ile çalışmalarına devam ediyor. Antrenman programı oldukça yoğun olduğu kamp çalışmalarında çabuk kuvvet, dayanıklılık, toplu çalışmaların yanı sıra teknik, taktik çalışmalarında yer aldığı belirtildi. Pera Larnaka Gençler Birliği’nde ligin ikinci devresine yönelik olarak devam eden kamp çalışmaları 13 Ocak Cuma öğlen tamamlanacak.

Yönetim Kurulu Toplandı

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü yöneticilerinden Cem Kanat, Mustafa Kabasakal

Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de kamp çalışmalarına başlayan Pera Larnaka Gençler Birliği takım kafilesini ziyaret ederek Esentepe ile oynanan hazırlık maçını yerinde izleyerek maçın ardından akşam yönetim kurulu toplandı. Metin Menteş başkanlığında toplanan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü yönetimi, haftalık yönetim kurulu toplantısını da Acapulco toplantı salonunda gerçekleştirdi.

Hazırlık Maçları

Acapulco’da 5 günlük kamp çalışmalarını sürdürecek olan Pera Larnaka Gençler Birliği iki hazırlık maçı yapılacak. Pera Larnaka Gençler Birliği ilk hazırlık maçında Aksa 1.lig ekiplerinden Esentepe ile yaptığı karşılaşmayı 4-1 kazandı. Pera Larnaka Gençler Birliği ikinci ve son hazırlık maçında Aksa 1.lig ekiplerinden Girne Halk Evi ile yarın saat 15:00 de Acapulco sahasında karşı karşıya gelecek.

Bu habere tepkiniz:



10/01/2023 18:30