Bu yıl ikincisi düzenlenen NorthernLAND Sports Fest kapsamında gerçekleştirilen ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile işbirliği içerisinde düzenlenen Pera Mackenzie Plaj Tenisi Turnuvası’nda final günü başladı. Çeyrek final ve yarı final maçları ile başlayan gün, final karşılaşmaları ile devam edecek.

Pera Mackenzie önüne kurulan 3 ayrı kortta yer alan maçlar, tenis severler tarafından ilgi ile takip ediliyor.