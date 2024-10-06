Pera Mackenzie Plaj Tenisi Turnuvası’nda final günü başladı

ads ads ads ads
06/10/2024

ads
Pera Mackenzie Plaj Tenisi Turnuvası’nda final günü başladı

 

Bu yıl ikincisi düzenlenen NorthernLAND Sports Fest kapsamında gerçekleştirilen ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile işbirliği içerisinde düzenlenen Pera Mackenzie Plaj Tenisi Turnuvası’nda final günü başladı. Çeyrek final ve yarı final maçları ile başlayan gün, final karşılaşmaları ile devam edecek.

Pera Mackenzie önüne kurulan 3 ayrı kortta yer alan maçlar, tenis severler tarafından ilgi ile takip ediliyor.

 

06/10/2024 10:00
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Pera Mackenzie Plaj Tenisi Turnuvası’nda final günü başladı
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.