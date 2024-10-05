Pera Mackenzie Plaj Tenisi’nde ilk gün tamamlandı

Bu yıl ikincisi düzenlenen NorthernLAND Sports Fest kapsamında gerçekleştirilen ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile işbirliği içerisinde düzenlenen Pera Mackenzie Plaj Tenisi Turnuvası’nda eleme maçlarının ardından finale yükselen ekipler belirlendi.

Pera Mackenzie önüne kurulan 3 ayrı kortta gün boyu gerçekleştirilen mücadeleleri federasyona bağlı hakemler yönetirken, heyecan saat 17.00’ye kadar devam etti.

Maçların tamamlanmasının ardından yarın gerçekleştirilecek finallerde mücadele edecek takımlar ve kategorileri şu şekilde açıklandı:

Çift Kadınlar Yarı Final:

Melis Mevlit/Nadir Çınarlılı – Suzan Pakan/Esra Halkın

Rahme Veziroğlu/Şafak Güzoğlu – Ecem Açıkel/Özay Barutçu

Çift Erkekler Çeyrek Final:

Zeka Başel/Florin Sorodoc – BAY

Barış Örek/Antonis Antoniu – Sehan Şeyh/Marios Nicolaides

Rasim Ülker/Yusuf Gökbayrak – Necat Abdullahoğlu/Halil Altınbaş

Mehmet Sonat/Yarkın Kuloğlu – BAY

Karışık Çiftler Yarı Final:

Antonis Antoniou/Maria Christou – BAY

Zeka Başel/Şafak Güzoğlu – Rasim Ülker/Ecem Açıkel

Florin Sorodoc/Özay Barutçu – Mehmet Sonat/Nadir Çınarlılı

Barış Örek/Rahme Vaziroğlu – BAY

Yeni Başlayanlar Yarı Final:

Aref Hasanzade/Mahdi Hasanzade – Elaheh Ashrafian/Behrad Mousavi

Hasan Oduncuoğlu/Mert Yükselen – Aydın Kayol/Kozan Yorgancı