Pera Mackenzie Plaj Tenisi’nde ilk gün tamamlandı
05/10/2024
Bu yıl ikincisi düzenlenen NorthernLAND Sports Fest kapsamında gerçekleştirilen ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile işbirliği içerisinde düzenlenen Pera Mackenzie Plaj Tenisi Turnuvası’nda eleme maçlarının ardından finale yükselen ekipler belirlendi.
Pera Mackenzie önüne kurulan 3 ayrı kortta gün boyu gerçekleştirilen mücadeleleri federasyona bağlı hakemler yönetirken, heyecan saat 17.00’ye kadar devam etti.
Maçların tamamlanmasının ardından yarın gerçekleştirilecek finallerde mücadele edecek takımlar ve kategorileri şu şekilde açıklandı:
Çift Kadınlar Yarı Final:
Melis Mevlit/Nadir Çınarlılı – Suzan Pakan/Esra Halkın
Rahme Veziroğlu/Şafak Güzoğlu – Ecem Açıkel/Özay Barutçu
Çift Erkekler Çeyrek Final:
Zeka Başel/Florin Sorodoc – BAY
Barış Örek/Antonis Antoniu – Sehan Şeyh/Marios Nicolaides
Rasim Ülker/Yusuf Gökbayrak – Necat Abdullahoğlu/Halil Altınbaş
Mehmet Sonat/Yarkın Kuloğlu – BAY
Karışık Çiftler Yarı Final:
Antonis Antoniou/Maria Christou – BAY
Zeka Başel/Şafak Güzoğlu – Rasim Ülker/Ecem Açıkel
Florin Sorodoc/Özay Barutçu – Mehmet Sonat/Nadir Çınarlılı
Barış Örek/Rahme Vaziroğlu – BAY
Yeni Başlayanlar Yarı Final:
Aref Hasanzade/Mahdi Hasanzade – Elaheh Ashrafian/Behrad Mousavi
Hasan Oduncuoğlu/Mert Yükselen – Aydın Kayol/Kozan Yorgancı05/10/2024 18:16