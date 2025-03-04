Perakende sektörü Güneye kaydı...

KAYNAĞI OLMAYAN PARALARLA İŞ DÜNYASINDA BEKLENTİ YARATMAK UZUN VADEDE FAYDA DEĞİL ZARAR SAĞLAR. BAŞBAKAN BAŞKA, ÇALIŞMA BAKANI BAŞKA ANLATIYOR… ÖNCE BİR DERSİNİZE İYİ ÇALIŞIN…

PERAKENDE SEKTÖRÜ GÜNEYE KAYDI. BUNUN BİR DEĞİL BİR ÇOK SEBEBİ VARDIR. ENFLASYON DURMUYOR, HAYAT DAHA PAHALI, GİRDİLER İSE ÇOK YÜKSEK. PAHALILIĞIN BİR NEDENİ DE KÖTÜ YÖNETİM… DÜZELİR… AMA BİR YERDEN BAŞLAMAK LAZIM, BUNUN İÇİN İRADE GEREK

Hükümetin son dönemde iş dünyasının aklını karıştıran açıklamaları peşi sıra geliyor. Çalışma Bakanı başka konuşuyor, Başbakan başka. İş dünyasında beklentiler yükselirken, pratikte uygulaması mümkün olmayan vaatler kafaları karıştırıyor.

Son açıklama, özel sektörde yerli istihdama yüzde 80 prim desteği verileceği yönünde. Bu konuda yapılan açıklamalar son derece karmaşık. Çünkü üzerinde çalışılmış bir proje yok ama vaat var. İyi çalışılmamış, programlanmamış, finansmanı gerçekçi olmayan bir açılımla karşı karşıyayız.

Prim desteği iş dünyası için hayati bir konumda. Bir işletmenin maaş giderinin üçte biri devlete ödenen primlerden oluşuyor… Dolayısıyla bu alanda atılacak adımlar iş dünyası için hayati, önemli ve bir o kadar da gereklidir. Yani hayal satılacak bir alan değildir.

Kayıtlı işçi sayısının artması nedeniyle özellikle yerli istihdamı destekleme fonunda ciddi bir para birikiyor. Yabancı işçiler ihtiyat sandığına katkı yapmayarak bu fondaki paranın artmasına neden oluyor. Belli ki hükümet, bu fonda biriken para nedeniyle her şeyi yapabileceğini zannediyor.

Örneğin, yerli istihdamda yüzde 80 prim desteği verilmesi, işletmelerin de yeni bir pozisyon almasını gerektiriyor. Mesela bu yükten kurtulmak isteyen işletmeler yabancı işçileri gönderip yerine yerli işçileri yerleştirmeye başlarsa; hükümet bu desteği ne kadar sürdürecek?

Pratikte iyi niyetli bir yaklaşım ama uzun vadede işletmelere büyük zarar verebilecek bir noktaya gelebilir. Neden? Üretimin eksiksiz devam etmesi için oluşturulan personel yapısı, riske atılabilecek bir alan değildir. Bugün birçok sektörde oluşan çalışan yapısı, üretimin en büyük gücüdür.

Peşinen şu soruları soralım:

1- Yüzde 80’in kaynağı nedir? Kimleri kapsayacak? Mevcut çalışanlar da dahil mi?

2- Birçok sektörde üretimi sürükleyen nitelikli yabancı işçiler var, onlar ne olacak?

3- Bütçede bu rakamların karşılığı yok, bu kaynak nasıl sağlanacak? Fonda bulunan para kaç ay yüzde 80 prim desteğine yetecek?

Olmayan kaynakla gereksiz beklentiler yaratmak, iş dünyasına yapılacak en büyük kötülük. Özellikle turizm ve eğitim sektörüne göre daha küçük bir sektör olan perakende sektörü, tüm avantajlarını Güney Kıbrıs’a kaptırmış durumda. Hükümetin mücadele etmesi gereken alan budur.

Gümrük vergilerinin yüksek, enerji girdilerinin acımasız, dövizin ve enflasyonun ezici etkisi altında ezilen perakende sektörü, hükümetin etkin tedbirlerine muhtaç. Zira sadece iş sahipleri değil, çalışan da, tüketici de bu kontrolsüz gidişin acısını yaşıyor.

Piyasa pahalı, alternatif ise telin diğer tarafında. Restoran ve mağazalarda ortalama ciro kaybı yüzde 50 civarında. Marketlerde ise bu kaybın yüzde 30’lardan son haftalarda yüzde 40’lara ulaştığı belirtiliyor. Bu rakamların tamamı neredeyse Rum alıcılara ait.

Lafı fazla çevirmeye, evelemeye, gevelemeye gerek yok. Başbakanın da, Maliye Bakanının da, Ekonomi Bakanının da yapması gereken belli. Piyasadan çıkan Rum alıcıları ve tüketicileri yeniden kazanmak zorundayız. Proje budur. Bu, aynı zamanda Kıbrıslı Türk tüketicinin de faydasınadır.

İcraat yarıştıracak, boy gösterecek, propaganda yapacak zaman değildir. Zaman icraat zamanıdır. Zaman, radikal tedbirler alma zamanıdır. Zaman, olmayan kaynakla iş çevreleri üzerinde hayati beklentiler yaratma zamanı değildir. Boş laflara karnımız tok.

Gereğini yapacak iradeyi gösterecek bir hükümete ihtiyacımız var. Bunun için gümrüklerden başlayarak devletin kendi gelirlerinden vazgeçmesi de bir seçenek. Bütçe açığı giderek büyüyen bu yapıyı gözümüzde fazla büyütmeyelim.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı fonlarında biriken paralar son derece dikkatli kullanılmak zorundadır. Sürdürülebilir yapılar yaratmak için bu fon hayatidir. Seçimler öncesi 3-5 aylığına atılacak adımlar, ekonomiye de, iş dünyasına da, en başta da çalışanlara fayda değil zarar sağlar.