Perçinci Futbol Okulu Antalya'da tecrübe kazandı

Perçinci Futbol Okulu Antalya'daki Lig 34'ün düzenlediği October Soccer Fest organizasyonuna katıldı.

Dört gün süren turnuvada Perçinci Futbol Okulu U11 takımı Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Frankfurt, Antalyaspor, Başakşehir ve Beşiktaş gibi üst düzey takımlarla başarıyla mücadele etti.

Teknik sorumlu Cemil Murat yaptığı değerlendirmede "Tecrübe kazandığımız, çok eğlendiğimiz dört günün ardından dolu dolu dönüyoruz. Perçinci Futbol Okulu olarak yurtdışı temaslarımızı artırdığımız ve bu tarz turnuvalara sık sık katılmamız gerektiği bilincinde olarak "Çocuklar Oynadıkça Gelişir" mottosu ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sadece yurtiçi müsabakalar ile değil, yurtdışında futbolun ne seviyelerde olduğunu görerek oraları her zaman zorlayıcı bir yapıya bürünerek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.