Perçinci, sağlık sorunları nedeniyle Gönyeli'den ayrıldı

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01/12/2022

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Perçinci, sağlık sorunları nedeniyle Gönyeli'den ayrıldı

Gönyeli ile teknik direktör Emre Perçinci'nin yolları ayrıldı.

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle takımla birlikte çalışmalara katılamayan Emre Perçinci ile Gönyeli yöneticileri görüşerek yolları ayırma kararı aldı.

Gönyeli Kulübü Başkanı Hüseyin Ballı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı, "Hocamız Emre Perçinci'nin yaşamış olduğu sağlık sorunlarının devam etmesi nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız.

Göreve başladığı günden itibaren göstermiş olduğu özverili çalışmalar için hocamıza teşekkür eder, en kısa zamanda eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

01/12/2022 17:17
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TAGS: Perçinci, sağlık sorunları nedeniyle Gönyeli’den ayrıldı
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