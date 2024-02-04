Perçinci Spor Okulu yarı yıl kampını gerçekleştirdi



Perçinci Futbol Okulu'nun yıldız oyuncuları, yarı yıl tatilinde biraraya gelerek futbol yeteneklerini geliştirmek amacıyla unutulmaz bir deneyim yaşadılar. Bu yılki geleneksel futbol kampı, 2 – 4 Şubat tarihlerinde Concorde Hotel Bafra bölgesi tesisinde, 2012 ile 2020 yılları arasında doğan genç sporcuların katılımıyla gerçekleşti.



Perçinci Futbol Okulu alanında uzman kadrosuyla kamp alanında benimsemiş olduğu vizyonunu ve misyonunu bir kez daha ortaya koydu. Kamp programı, sadece futbol becerilerini değil, aynı zamanda karakter gelişimini de ön planda tutarak oyuncuların sadece saha içinde değil, saha dışında da başarılı bireyler olmalarına katkı sağladı.



Perçinci Futbol Okulu kamp programı içeriğinde; ‘‘futbol antrenmanları, eğitsel oyunlar, futbolun tadını çıkarma, bireysel antrenman teknikleri, beslenme programları ve profesyonel futbol yolculuğu’’ gibi oyuncuların gelişimine odaklı bir dizi etkin ve interaktif eğitim unsurlarından oluştu.



Bu etkileşimli eğitim unsurları, genç oyuncuların sadece fiziksel becerilerini değil, aynı zamanda takım çalışması, liderlik ve iletişim gibi önemli becerileri de geliştirmelerine yardımcı oldu. Ayrıca, beslenme programları ve profesyonel futbol yolculuğu konularındaki seminerler, genç sporculara kariyerlerini planlama konusunda önemli bilgiler sunarak onları geleceğe hazırlamayı amaç edindi.



Katılımcılar, kamp boyunca hem eğlenceli hem de öğretici aktivitelerle unutulmaz anılar biriktirdi. Futbol tutkusunu paylaşan genç yetenekler, aileleri ve öğretmenleri ile birlikte geride bıraktıkları bu deneyimi değerli kılacak anılarla dolu bir kampı tamamladı.

Perçinci Futbol Okulu Yönetimi ‘‘Genç sporcularımızın futbol tutkusunu daha da pekiştirmelerini sağlayan bu kampın ardından, onların gelecekteki başarılarına katkıda bulunmayı sürdürmeyi ve her bir oyuncunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Futbolun yanı sıra karakter gelişimine de önem veren bir anlayışla, geleceğin futbol yıldızlarını yetiştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz ve daha da yeniliklerle ilerlemeye devam edeceğiz’’ diye açıklamada bulundular.



