Perçinci Spor Okulu’ndan öğrencilerine örnek farkındalık

Perçinci Spor Okulu öğretmenleri 20 Kasım Çocuk Hakları dolayısıyla; öğrencileri ile çocuk hakları üzerine onlara hakları hakkında bilgiler verip; karşılıklı öğrenciler ile farkındalık dolu bir söyleşi gerçekleştirip velilerin takdirini kazandılar.

PERÇİNCİ SPOR OKULU: ÇOCUK HAKLARI KONUSUNDA HEPİMİZ SORUMLUYUZ!

Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu, eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, çocukların haklarını düzenleyen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 20 Kasım 1989’da kabul etti.

Bu doğrultuda; Çocuk Haklarına dair sözleşme içerince; hepimiz çocuklarımızın haklarından sorumluyuz. Gelişimlerini en iyi şekilde gerçekleştirip, desteklemek için haklarını hem onlar, hem bizler en iyi şekilde bilerek onları korumamız altına almalıyız. Bu bakış açısı ile Perçinci Spor Okulu öğretmenleri daima öğrencilerini en iyi şekilde gözlemleyip; aileleri ile de sürekli iletişim içinde olarak hem çocukların gelişimlerini hem de ailelerin çocuklarına olan tutumlarını daha sağlıklı şekilde gözlemlemektedir. Sağlıklı iletişim presnsibiyle; kötü alışkanlarından ve kötü çevrelerden çocuklarımızı uzak tutmak adına Perçinci Spor Okulu olarak; bu yola baş koymanın haklı gururunu yaşamaktayız. Hayat boyu spor felsefesi ile çocuklarımızın gerek eğitim, gerek korunma, gerek sağlık gibi başlıca haklarını elimizden geldiğince destek olup; katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz diyerek Perçinci Spor Okulu yönetimi sözlerini noktaladılar.

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