Perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı: Murat Sancak ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki konuşmanın detayları

Murat Sancak, Galatasaray maçında Adana Demirspor'un sahadan çekilme kararını kendisinin verdiğini açıkladı. Öte yandan Murat Sancak'ın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arayıp çekilme kararını ilettiği belirtildi. İşte görüşmenin detayları...

Adana Demirspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadıkları Galatasaray maçında sahadan çekildi. Murat Sancak çekilme kararını kendisinin verdiğini ifade etti.

Adana Demirspor'un sahadan çekilmeden önce Murat Sancak ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçen telefon görüşmesinin detaylarını Milliyet Gazetesi açıkladı.

Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu arayan Murat Sancak, "Takımı sahadan çekiyorum haberin olsun. Bu nasıl penaltı?" dedi.

Bunun üzerine İbrahim Hacıosmanoğlu, "Başkan sen şikayetinde haklısın. Pozisyon penaltı değil, aldatma var. VAR'dan dönmesini bekliyordum" diyerek Murat Sancak'ı yatıştırmaya çalıştı.

VAR müdahalesi gelmemesinin ardından Murat Sancak, "kararım kesin" diyerek Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan gelen telefonları açmadı.

Murat Sancak daha sonra kulübedeki idari menajeri arayıp "Sahadan çekilin" talimatı verdi.

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Abdullah Kavukçu da Sancak'ı kararından döndürmek istedi.

Sancak, Kavukçu'ya "Apo bu sizinle alakalı değil" diyerek kararını yineledi. Bu sırada kulübeden 4. hakemin yanına giden idari menajer, kararı iletti.

4. hakem Davut Çelik ise "Maç durduktan sonra yapabilirsiniz" dedi ve Yusuf Barasi'nin sakatlığı sonrası oyun durunca kaptan Semih Güler kenara çağrıldı ve talimat bildirildi.

Bunun üzerine Semih Güler takım arkadaşlarına kararı iletti ve takım soyunma odasına gitti.