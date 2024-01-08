Perde gerisinde hükümet krizi... 

Çok sayıda T izni, kiralık ve taşıma izni verilen sürecin ardından hükümet partileri arasında ciddi bir kriz yaşanmıştı. Bayındırlık ve Ulaştırma bakanı Erhan Arıklı, "Hükümet partileri uzlaştı ve izinleri iptal ettik" açıklaması yapmıştı. Hükümetin DP kanadının rahatsızlığı da biliniyordu.

Haber Kıbrıs'ın Başbakanlık kaynaklarından derlediği bilgilere göre, ortada bir uzlaşı yok. Başbakan Ünal Üstel'in talimatı ile tüm izinler iptal edildi.

Taraflarla görüşen Üstel, yaptığı girişimle izinlerin geri alınmasını sağladı.

Hükümet ortakları arasında kriz yanında sektör temsilcilerinin şikayetlerini de dikkate alan Üstel’in talimatı ile izinler yeniden ele alınacak.

İzinlendirme ile ilgili yeni bir kriter belirleneceği ve izinlerin bu kriterler çerçevesinde verileceği öğrenildi.

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