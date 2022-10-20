Hüseyin Ekmekçi yazdı: Perdeciler bu kez Kıb- Tek’te

PERDECİLER BU KEZ KIB- TEK’TE. GÜNGÖR ÇÖPLÜĞÜNÜ YAKA YAKA HEPİMİZİ ZEHİRLEYENLERE, PETROLÜN DENETİMİNİ, DE EMANET ETMİŞİZ

ŞAİBELİ İŞLERDEN, BİR GÜNDE YARATILAN UYDURUK ŞİRKETLERDEN, O ŞİRKETLERİN ARKASINA SAKLANARAK DEVEYİ HAMUDU İLE GÖTÜREN SİYASETTEKİ ORTAKLARINDAN BIKTIK. BİR GARİBANA 2 BİN 500 TL İÇİN 9 AY HAPİS VARSA, BUNLARI NEREYE YATIRACAĞIZ? ÖĞRENDİKÇE UTANIYORUM

Hepinizin dikkatini çekmiştir. Çalıştığı işyerinden 2 bin 500 TL çalan bir emekçi, 9 ay hapse mahkum edildi. Hırsızlıktır, cezası vardır. Trafik lambasına kalp çekli yapıştıran vatandaş da bin TL ceza yedi. Aybaşına kadar ödeyecek. Neden? Kamu malına müdahale etti

Rahatladık değil mi? Sistem bu kadar duyarlı. Affetmiyor. Ancaaak, iş kamuda köşe başlarını tutanlara gelince ne oluyor? Adalet düz geçiyor. Polis çalışmıyor, savcılık yavaşlıyor, konular mahkemenin önüne bile gelemiyor. Bu işte bir terslik yok mu?

Yahu, bir mahkumun günlük maliyeti 257 TL. Sadece yemek masrafı. Çaldığı para 2 bin 500 TL. 10 günlük yemek masrafı 2 bin 570 TL. Aylık yemek masrafı 7 bin 710 TL. 9 aylık yemek masrafı ise 69 bin 390 TL. Nasıl? Adalet yerini bulurken, bedelini de biz toplum olarak ödeyeceğiz

Ama her olayda böyle değil mi? Şeker Sigorta’yı fatura fatura, yalan- dolan soydular. Orada buharlaşan para en az 400 bin sterlin. Koop- Süt’ü, zirvede aldılar, dibe batırdılar. Kıb- Tek’i halen daha soyuyorlar… Kime neyi anlatacağız?

“Trafo Servis” diye uyduruk bir düzen. Kurum mühendis dolu, yetişmiş ülke inanı dolu, memleket mühendis dolu. Türkiye’den ismi de “cuk oturan” bir şirket kurulmuş çalakalem… Kurum içinden de destekleri var, dayalı ballı bakım ihaleleri bunlara veriliyor. Verilmezse olay çıkıyor

Şimdi size daha da ayıbını söyleyeceğim. Ben gördüm utandım. Hani bu ülkede, “ihale” kılıfları ardından ne oyunlar dönüyor, belki siz de utanırsınız. Zira, bu ülkeyi yönetmek için önce oy ya da makam, sonra da bir kamyon maaş alanların zerre derdi yok, işleri güçleri ihale takipçiliği

Açıkça yazacağım. Son dönemlerde, “Doğru Perde” diye bir şirket var. Güngör köyü yakınındaki çöplük ihalesi onlara verilmiş, yine verilmek isteniyordu. Geldiler geleli çöplükte sürekli yangın çıkıyor. Bir servet orada eritiliyor. Ne iş çevirdikleri belli değil

Yahu bu adamlar perdeci. Ya perdeci, ya da bir şeyleri “perdeliyorlar…” Bunun için de başka bir güç, bu adı doğru, her işi problemli perdeci arkadaşları kullanıyorlar. Zira, Güngör köyü yakınındaki çöplükte bize yaşattıkları zulüm, eziyet… Zerre bedel ödemeleri için adım atan yok

Nerde karşımıza çıktılar yeniden bilirsiniz? Perdeciler… Kıb- Tek. Evet. Bu kez de Kıb- Tek. Hem de en kritik, ölümle yaşam arasında önemli bir noktada. Memlekete gelen yakıtın boşaltılması denetimini ve kalite ölçümünü de bu perdeciler yapıyor

Bu iş için, uluslararası yeterliliği olan, yurt dışında eğitim lmış, uluslararası da hizmet verenler gitmiş, perde diken perde takan ekip gelmiş. Buna izin verilmiş, imza atılmış. Altında gene bizim MİK Başkanı Halis Üresin’in imzası var

Buraya dikkat, uluslararası akaryakıt kaçakçılığı, kalitesiz petrolün kullanıma sunulması gibi hayati ve ciddi suçlar, ancak bu kontrollerle önlenebiliyor. Yani, bizim perdeciler, gemiye çıkıyor, örnek alıyor, tamamen boşaltılmasını gözlemliyor, ölçüyor, tartıyor… Öyle mi?

Buradan açıkça kamuoyunu uyarmak, Kıb- Tek yönetimine de açıklama yapmaları için çağrıda bulunmak istiyorum: Bu ülkeye, şaibeli elden alımlarla, şaibeli gemilerle gelen tüm yakıttan şüpheliyim. Bu sonuçları, kamuoyuna açıklamak zorundasınız.

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20/10/2022 08:12