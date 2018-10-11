HABER KIBRIS

Performans Değerlendirme konulu panel düzenledi

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11/10/2018

Performans Değerlendirme konulu panel düzenledi

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD)  “ İnsan Kaynaklarının Dün, Bugün ve Yarını” adlı panel gerçekleştirdi.

 

İKYD’den yapılan açıklamaya göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in de katıldığı panelde, performans değerlendirme çalışmaları tartışıldı.

 

Özel-kamu ve sivil toplum sektörleri fark etmeden tüm sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar için en önemli kaynağın ve kritik başarı faktörünün insan kaynağı olduğunu belirten Dernek Başkanı Aslı Özgen Eren; önümüzdeki aylarda derneğin yeni bir etkinlik düzenleyeceğinin bilgisini verdi.

 

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TAGS: Performans Değerlendirme konulu panel düzenledi, haber, kıbrıs,
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