Peri masalı gibi düğün

Korinium Golf- Otel'de yer alan düğüne, çok sayıda seçkin davetli katıldı. Nikah ve düğünün aynı anda yer aldığı ve yaklaşık beş saat süren düğün, uzun süre hafızalarda kalacak. Gelinin babası Hasan Ecer ve yine yurt dışında müziği ile adından söz ettiren Genco Ecer de şıklıkları ile geceye damga vuran isimler oldu. Mutluluğu gözünden okunan ülkemizin ünlü spor adamı, Devlet Basımevi Müdürü Hasan Ecer, gece boyunca dans pistinden inmeyerek, hem kızının mutluluğunu paylaştı, hem de bu alanda da iddialı olduğunu kanıtladı.