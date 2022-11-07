Peri masalını kâbusa çevirdiler!

Almanya Ligi'nin 13. hafta maçında Bayer Leverkusen, Union Berlin'i konuk etti. Küme düşme hattının hemen üzerindeki Leverkusen, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golleri ikinci yarıda geldi. Andrich, 46. dakikada Bayer Leverkusen'i 1-0 öne geçirdi. 10 dakika sonra sahneye çıkan Moussa Diaby, farkı ikiye çıkardı. Diaby, 58'de takımının üçüncü golünü kaydetti.



68. dakikada Adam Hlozek, skoru 4-0 yaptı. Maçta son sözü 76. dakikada Mitchel Bakker söyledi ve Bayer Leverkusen sahadan 5-0 galip ayrıldı.



Bu maç öncesi 16. sırada bulunan Bayer Leverkusen, puanını 12 yaptı ve küme düşme hattının iki basamak üzerine çıktı.



Liderliği 28 puanlı Bayer Münih'e kaptıran ve ikinci sıraya gerileyen Union Berlin ise 26 puanda kaldı.



Geride kalan haftalarda kalesinde sadece 9 gol gören Union Berlin'in, Leverkusen karşısında 5 gole engel olamaması ise dikkat çekti.

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07/11/2022 09:52