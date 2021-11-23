Perihan Aziz belgeselinin gösterimi 6 Aralık’a ertelendi

Belgesel gösterimi 6 Aralık’a ertelenirken detaylar ileriki günlerde duyurulacak.

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23/11/2021

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Perihan Aziz belgeselinin gösterimi 6 Aralık’a ertelendi

Kadın Öyküleri Derneği'nin (KÖDER), Türk Ajansı Kıbrıs’ın eski Müdürü, Bağlıköy’de butik otel işletmecisi ve Lefke bölgesinde kurulan kadın kooperatifi 4K’nın destekçisi Perihan Aziz’in hayatını konu alan ve  Koopbank sponsorluğunda hazırlanan belgesel gösterimi, bir banka personelinin vefatı nedeniyle ertelendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, belgesel gösterimi 6 Aralık’a ertelenirken detaylar ileriki günlerde duyurulacak.

23/11/2021 11:15
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TAGS: Perihan aziz, belgesel, erteleme, gösterim,
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