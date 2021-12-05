Perihan Aziz Belgeseli’nin gösterimi yarın Lefkoşa’da yapılacak

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05/12/2021

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Perihan Aziz Belgeseli’nin gösterimi yarın Lefkoşa’da yapılacak

Türk Ajansı Kıbrıs’ın eski müdürlerinden, Bağlıköy’de butik otel işletmecisi ve Lefke bölgesinde kurulan kadın kooperatifi 4K’nın destekçisi gazeteci Perihan Aziz’in hayatını konu alan belgesel, yarın, başkent Lefkoşa’da gösterilecek.

Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER) hayata değer katan kadınların yaşam öykülerinin yer aldığı belgesel projesi kapsamında, Koopbank sponsorluğunda hazırlanan Perihan Aziz belgeselinin gösterimi, yarın saat 17.30’da Lefkoşa’da Koopbank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda yapılacak.

 

05/12/2021 14:31
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TAGS: Perihan Aziz Belgeseli’nin gösterimi yarın Lefkoşa’da yapılacak
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