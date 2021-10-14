“Perşembe Ressamları” Kitabı Tanıtılıyor

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan ve çoğu İngiltere’den gelen ressamların, 1998-2020 yılları arasındaki eserleri kitaplaştırıldı. Heidi Trautmann’ın hazırladığı “Bir Dostluk Yolu - Perşembe Ressamları” kitabı Işık Kitabevi ortaklığı ile Türkçe ve İngilizce olarak raflardaki yerini aldı. Kitabın Türkçe çevirisini Nazif Bozatlı yaptı.

Kitabın ilk tanıtım etkinliği 19 Ekim saat 16:00’da Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yapılacak. İkinci tanıtım ise 25 Ekim saat 16:00’da Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Kitabın tanıtım bülteninde ise şu ifadeler yer almakta:

“Kıbrıs’ın kuzey kesiminde yaşayan ressamlar ve ayrıca modeller, uzun yıllar boyunca, 20 yıldan fazla sürede birlikte çalıştılar, bilgilerini ve deneyimlerini paylaştılar. Süreç içinde birçok yolda seyahat ettiler ve çok çeşitli açılardan birbirilerine yardımcı oldular. Çok renkli geçmişlere sahip bir grup insandılar, Kıbrıslılar ve yaşamlarının büyük bir bölümünü adada geçiren diğer uluslardan insanlar, şöyle veya böyle Kıbrıs toprağında bir iz bırakmış kişiler… Ayakkabılar, birlikte yolculuk yaptıkları yollar için bir simge, bir dostluk yolu, çalışmanın ve kadirşinaslığın yolu.

Grubun bazı üyeleri geçen zaman içinde yaşama veda ettiler ve Heidi Trautmann onların unutulmamaları gerektiğini düşündü. Bu kitap geçmişteki ve şimdiki tüm grup üyelerimiz için bir övgü, 2020/2021 yıllarında, durumun buluşma ve birlikte çalışmaya yasak getirdiği tek zaman parçası olan virüs salgını döneminde oluşturuldu”

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14/10/2021 15:26