Perşembespor-Çarşambaspor maçında tam 6 gol

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12’nci grubun 7’nci haftasında Perşembespor ile Çarşambaspor kozlarını paylaştı.



Özellikle sosyal medyada gündeme oturan maç 3-3 eşitlikle sona erdi. Perşembespor maçta 2-0 öne geçse de Çarşambaspor 90+5'te attığı golle müsabakadan 1 puan almasını bildi. Bu sonuçla Perşembespor ve Çarşambaspor puanlarını 11'e çıkardı.

Perşembespor 8. dakikada Mustafa Batuhan Akıncı ve 12. dakikada Yasin Öztop'un attığı gollerle 2-0 öne geçti. Çarşambaspor 28. dakikada Abdulkadir Kaplan'ın attığı golle farkı bire indirdi: 2-1.

Perşembespor 37'de Tansu Yazıcı'nın attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.



İkinci yarıya hızlı giren Çarşambaspor 46'da yine Abdulkadir Kaplan ile golü buldu: 3-2.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta son sözü 90+5'te Hayri Kıcıkoğlu söyledi ve sosyal medyanın gündemindeki maç 3-3 eşitlikle sona erdi.