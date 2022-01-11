Perseverance Mars'ta bozuldu: NASA'nın çözüm bulması gerekiyor

Kızıl Gezegen'de kaya örneği toplayan Perseverance'nin örnekleri depoladığı yerde çakıllar birikti. Perseverance Eylül 2021'den beri Mars'ta örnek topluyor. İşte Perseverance'nin Kızıl Gezegen'deki serüveni....Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Mars'a gönderdiği Perseverance adındaki uzay aracı kaya örneği toplarken bozuldu.

Aslında sorun çok basit olsa da aracın birkaç milyon kilometre ötede olması çözümü zorlaştırıyor.

Planlandığı gibi kaya örneği toplayan Perseverance aldığı kaya parçalarını gövdesine çekerken bazı çakılar giriş haznesine takıldı.

Bu da aracın fonksiyonlarını sınırladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1 Eylül’de keşif aracından gelen verilerin, Mars’tan ilk kaya örneğinin başarıyla alındığını gösterdiğini açıklamıştı.

Alınan örneklerin aracın dünyaya dönmesinden sonra bilim insanlarına kızıl gezegende milyarlarca yıl önce hayat olup olmadığını araştırmalarına yardımcı olması bekleniyor.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars’a inmişti

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

Geçen ay Perseverance’ın Mars’tan ilk örnek alma denemesi başarısız olmuş, bunun üzerine NASA yeni bir protokol geliştirmişti.

İnsan yapımı bir nesne 18 Şubat 2021 tarihinde ilk defa başka Mars'ın yüzeyine iniş yaptı.

Perseverance, Kızıl Gezegen'deki görevinde 100 Mars gününü (sol) geride bıraktı.

NASA'nın uzay kaşifi Dünya'da 103 güne denk gelen bu süre boyunca birçok ilke imza attı.

İlk günden beri çalışan Perseverance, gezegende mikrobiyolojik yaşamın izlerini arıyor.

6 Nisan tarihinde Mars Kaşifi, üzerinde bulunan geniş açılı lensi kullanarak ilk selfie'sini çekti. Yukarıda gördüğünüz selfie aslında 62 farklı kareden oluşuyor. Bu kareler önce Dünya'ya gönderildi ardından burada birleştirildi.

Perseverance gövdesinin içine yerleştirilen Ingenuity helikopterini de Mars'ın yüzeyine bıraktı.

1.8 kilogram ağırlığındaki helikopter düşük yoğunluklu Mars atmosferine gönderilecek uçan araçlar için de bir örnek oluşturacaktı.

Tarih Dünya'da 19 Nisan'ı gösterdiğinde Ingenutiy bir başka gezegende ilk defa uçan insan yapımı nesne ünvanını elde etti. Uçuş birkaç kere ertelenmişti ama sadece birkaç saniyeliğine de olsa sonunda gerçekleşti.

Ingenuity bu test uçuşunda yerden üç metre yükseldi ve iniş yaptı.

Ingenuity ayrıca 2. uçuşunda Mars yeryüzünün ilk havadan fotoğrafını da çekti.

Ingenuity üçüncü uçuşunu gerçekleştirdiğinde kendisini Kızıl Gezegen'e taşıyor Perseverance'nin fotoğrafını çekti.

Yukarıdaki fotoğraf çekildiğinde iki araç arasında 85 metre mesafe bulunuyordu.

7 Mayıs tarihinde ise Ingenuity gözünü yükseklere dikti ve yerden 10 metre havalandı. Sonrasında 129 metre uzunluğunda bir uçuş gerçekleştiren helikopter yeni bir noktaya iniş gerçekleştirdi.

Bundan 2 ay önce ise Jezero Krateri'ne inen Perseverance ilk sürüşünü gerçekleştirmişti. Bir ton ağırlığındaki bu devasa alet halen görevini yapıyor.

Uzay kaşifinin gövdesinde birçok alet bulunuyor. Bunlardan biri de yerden örnek almasına yardımcı olacak bir lazer. Yukarıdaki 15 santimetre büyüklüğündeki taşın üzerinde Perseverance'nin çalışma izlerini görebilirsiniz.

Perseverance'nin üzerinde birçok kamera bulunuyor. Ancak bu fotoğraf cihazın sağ gözüyle çekildi. Aletin üzerinde insan gözüyle benzer görüntü alma yeteneğine sahip bir çift kamera bulunuyor.

Mastcam-Z ile çekilen bu fotoğraf Mars görevinin altıncı haftasında takipçiler tarafından "Haftanın fotoğrafı" seçilmişti.

Bu fotoğraf ise araçtan 2.5 kilometre uzaklıkta bulunan Santa Cruz tepesini gösteriyor. Görülen bütün alan Perseverance'nin görev yeri olan Jezero Krateri'nin içinde yer alıyor.

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11/01/2022 09:48