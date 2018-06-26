Peru Dünya Kupası'na tebessüm ile veda etti!

Dünya Kupası C Grubu’nda sürpriz yapması beklenen ekip olan Peru, Avustralya ile oynadığı maçtan 2-0’lık rahat bir galibiyetle ayrılarak turnuvaya 3 puan ile grup 3.sü olarak veda etti.

Yüksek tempoda başlayan mücadelede dakikalar 18’i gösterirken Andre Carrillo attığı gol ile Peru’yu 1-0 öne geçiren isim oldu. İlk yarıda golün ardından iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve mücadelenin ilk 45 dakikası 1-0’lık Peru üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın 2. yarısında eşitliği yakalamak isten Avustralya’nın baskısı ile başlasada dakikalar 50’i gösterirken Peru, Andre Carrillo’nun ayağından kazandığı gol ile skoru 20’a getirmeyi başardı. Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmayında. Peru sahadan 3 puan ile yarılan taraf oldu.

Alının bu skorun ardından Avustralya ve Peru, C grubunda 3 ve 4. sırada yer alarak Dünya Kupası’na veda ettiler.