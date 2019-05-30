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Peru lideri Vizcarra'dan parlamentoyu feshetme tehdidi

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30/05/2019

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Peru lideri Vizcarra'dan parlamentoyu feshetme tehdidi

Devlet Başkanı, hükümetin yolsuzlukla mücadele için hazırladığı beş maddelik reform paketinin kabul edilmemesi halinde parlamentoyu dağıtacağını ilan etti.

Güney Amerika ülkesi Peru'da Devlet Başkanı Martin  Vizcarra, hükümetin yolsuzlukla mücadele için hazırladığı 5 maddelik reform  paketinin yasalaşmaması halinde meclisi feshedeceğini belirtti.

Vizcarra, televizyondan halka hitaben yaptığı konuşmada, hükümetin  meclise sunacağı 5 maddelik reform paketinin kabul edilmemesi halinde Peru  Anayasası'nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak meclisi feshedeceğini söyledi.

Vizcarra'nın açıklaması, hükümetin geçen hafta bu konuda sunduğu ilk  teklifin mecliste reddedilmesinin ardından geldi.

Reforma ayak direyen muhalefeti şahsi çıkarları için hareket etmekle  suçlayan Vizcarra, "Maalesef parlamentonun çoğunluğu bir kez daha Peru  vatandaşlarından yüz çeviriyor ve ülkeye zarar veriyor." dedi.

Vizcarra, gelecek hafta meclise sunulması beklenen paketin de önceki  reform teklifiyle benzer bir akıbeti olması halinde meclisi fesih yetkisini  kullanacağını ifade etti.

Hükümetin sunduğu 5 maddelik reform paketi yolsuzluğa karşı imtiyaz  sağlayan özel korumaları kaldırarak yolsuzluğu önlemeyi amaçlıyor. Maddelerden  biri Yüksek Mahkemeye yolsuzluk davalarında milletvekili dokunulmazlığını  kaldırma yetkisi verirken, diğer bir madde yolsuzlukla suçlanmış olanların  seçimlerde aday olmasını engelliyor.

Vizcarra, önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin yolsuzluk  suçlamaları nedeniyle istifa etmesinin ardından, yolsuzluk düzenine son verme  vaadiyle iktidara gelmişti.

Vizcarra'nın reformları, parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran  hapisteki muhalefet lideri Keiko Fujimori'nin partisinin engeliyle karşılaşıyor.

Peru'da son yıllarda Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht etrafında  gelişen rüşvet skandalı nedeniyle çok sayıda üst düzey yetkili yolsuzlukla  suçlanmıştı. Ülkenin hayattaki 4 eski devlet başkanının tamamı skandal kapsamında  soruşturulmuştu.

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TAGS: Peru lideri Vizcarra’dan parlamentoyu feshetme tehdidi, haber, kıbrıs,
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