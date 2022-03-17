Peru'da 5,5 büyüklüğündeki depremde 120 kerpiç ev yıkıldı

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17/03/2022

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Peru'da 5,5 büyüklüğündeki depremde 120 kerpiç ev yıkıldı

Peru'nun kuzeyindeki Arequipa bölgesinde, 5,5 büyüklüğündeki depremde 120 kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, 12 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, ülkenin Arequipa bölgesine bağlı Cayllom kentinin 198 kilometre kuzeyinde olduğunu açıkladı.

Gün içinde 19 artçı sarsıntının meydana geldiği Cayllom'daki Maca semtinde, 120 kerpiç ev tamamen yıkıldı.

Yetkililer, bölgeden acil yardım talebinin geldiğini belirterek, bu evlerde yaşayan 100'den fazla ailenin çadır ve yiyeceğe ihtiyacının olduğunu bildirdi.

Aynı bölgede, 14 Ağustos 2016'da 5,2 büyüklüğünde deprem olmuş, 750 aile evsiz kalmıştı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

 

17/03/2022 11:05
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