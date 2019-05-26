Peru'da 8.0 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Peru büyük bir depremle sallandı. Sarsıntının büyüklüğü ilk aşamada 7,1 ve 7,5 olarak açıklandı, ancak Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünün 8,0 olduğunu duyurdu. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

Peru'ya bağlı Lagunas kentine 85 kilometre doğusunda deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 117 kilometre derinlikle gerçekleşen depremin büyüklüğünü 8 olarak açıkladı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle herhangi bir tsunami tehdidinin bulunmadığını bildirdi.

USGS, ilk olarak sarsıntının şiddetini 7.5 olarak bildirmişti. Depremi hisseden ülkeler arasında Brezilya, Ekvador ve Kolombiya yer alıyor.

Yerel saatle 02.42'de meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi 7.6 olarak veriyor.

Depremin merkez üssü Lagunas kentine 85 kilometre.