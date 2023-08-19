Peru'da dev balina cesedi kıyıya vurdu

Peru Deniz Enstitüsü (IMARPE) araştırma ekibi, cesedi karaya vuran balinanın türünü ve ölüm nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel halktan Guillermo Castro, ölü balinayla ilgili "Bu çok üzücü. Punta Hermosa halkı üzgün. Uzmanlar ilgili önlemleri almak için onu inceliyor." dedi.

Yarattığı kötü kokuya rağmen çevredekiler ölü balinanın fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı.