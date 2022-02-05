Peru'da küçük uçak düştü: 7 ölü

Peru'nun güneyinde küçük bir uçağın iniş esnasında düşmesi sonucu çoğunluğu turist 7 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

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05/02/2022

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Peru'da küçük uçak düştü: 7 ölü

Peru'nun güneyinde küçük bir uçağın iniş esnasında düşmesi sonucu çoğunluğu turist 7 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ülkenin Ica bölgesindeki turizm kenti Nazca'yı ziyaretinin ardından Maria Reiche'deki havaalanına inmek isteyen küçük uçak düştü.

Peru Ulusal Polisi (PNP), uçağın havaalanı yakınındaki kırsal alana düştüğünü belirterek, kazada 5'i turist 7 kişinin öldüğünü kaydetti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

05/02/2022 09:02
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TAGS: peru, uçak, ölü
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