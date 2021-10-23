Peru'da salgından ölenlerin sayısı 200 bini geçti

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs salgınında 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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23/10/2021

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Peru'da salgından ölenlerin sayısı 200 bini geçti

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip koronavirüs salgınında 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede son 24 saatte 10 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 200 bin 3'e yükseldi.

Ülkede 539 yeni vakanın görülmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 194 bin 132'ye, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 172 bin 319'a yükseldi.

Yaklaşık 33 milyon nüfuslu Peru'da 33,1 milyon doz koronavirüs aşısı uygulandı ve 14,6 milyon kişinin aşılama süreci tamamlandı.

Peru, Güney Amerika'da Brezilya'nın ardından COVID-19 kaynaklı en çok ölümün kaydedildiği ülke olarak öne çıkıyor.

23/10/2021 11:10
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TAGS: Güney Amerika, Peru, koronavirüs
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