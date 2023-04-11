Peru’da yolcu otobüsü devrildi: 10 ölü, 25 yaralı

Güney Amerika ülkesi Peru’da yolcu otobüsünün dereye yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

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11/04/2023

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Peru’da yolcu otobüsü devrildi: 10 ölü, 25 yaralı

Güney Amerika ülkesi Peru’da yolcu otobüsünün dereye yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Ülkenin Huarochiri eyaletine bağlı Chicla ilçesindeki otoyolda, yolcu otobüsü kontrolü kaybederek dereye yuvarlandı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır 25 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve polis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

aa/brt

11/04/2023 09:07
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TAGS: peru, otobüs
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