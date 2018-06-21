Peru'yu 1-0 mağlup eden Fransa, puanını 6'ya çıkardı

Dünya Kupası C Grubu’nda Fransa ile Peru bir araya geldi. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, rakibini 1-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı adını bir üst tura yazdırdı. Peru ise bu sonuçla Dünya Kupası’na veda etti.

Fransa’ya galibiyeti getiren golü 34. dakikada kaydeden Kylian Mbappe, David Trezeguet’nin rekorunu kırdı ve 20 Aralık 1998 doğumlu Mbappe bu golle, büyük turnuvalarda Fransa formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu.

Peru karşısında pozisyon bulmakta oldukça zorlanan Fransa, zaman zaman baskıya da maruz kaldı. Kadrosuyla şampiyonluğun ciddi adayları arasında gösterilen Fransa savunmada güvenli gözükse de hücumda üretimden oldukça uzaktı.

Gruptan çıkmayı garantileyen Horozlar son maçta 26 Haziran’da saat 17.00’de Danimarka ile karşılaşacak. Aynı gün ve saatte ise grubun diğer maçında Avustralya ile Peru bir araya gelecek.